Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Emmendingen: Motorradfahrer alleinbeteiligt verunfallt und schwerverletzt

Freiburg (ots)

Am Freitagnachmittag, 04.06.2021, gegen 15.20 Uhr, befuhr ein 23-jähriger Motorradfahrer die Kreisstraße von Freiamt-Mußbach in Richtung Landeck. Auf Höhe der Einmündung "Allmendsberg" kam er alleinbeteiligt, aus bislang unbekannter Ursache, im Kurvenbereich von der Fahrbahn ab und kollidiert mit einem Baum. Hierdurch wird er schwerstverletzt und in der Folge mit dem Rettungshubschrauber in eine Freiburger Klinik verbracht. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell