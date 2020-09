Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Stavern - Junge bei Zusammenprall mit Auto verletzt

Stavern (ots)

Am Donnerstagmittag ist es an der Langen Straße zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein zehnjähriges Kind wurde dabei verletzt. Der Junge verließ gegen kurz vor 14 Uhr einen aus Richtung Apeldoorn kommenden Bus. Als er direkt im Anschluss die Fahrbahn überqueren wollte, übersah er ein dort fahrendes Auto. Das Kind wurde mit dem Außenspiegel am Kopf getroffen. Eine Rettungswagenbesatzung transportierte den Jungen ins Krankenhaus. Zur Schwere der Verletzungen liegen aktuell noch keine Informationen vor.

