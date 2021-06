Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schopfheim: Feuerwehr rettet Katze und Krötenpärchen aus tiefen Kellerschacht

Freiburg (ots)

Aus einem drei Meter tiefen Kellerschacht eines Fitness Center in der Mattenleestraße kam am Samstagmorgen, 05.06.2021 eine Katze nicht mehr von alleine raus. Dies wurde der Polizei um 05.00 Uhr von einem besorgten 27 Jahre alten Mann gemeldet. Die Feuerwehr Schopfheim rückte an und rettete die Katze. Ebenfalls im Schacht gefangen war noch ein Krötenpärchen, welches ebenfalls befreit wurde.

