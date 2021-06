Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Murg: Fahrradfahrerin muss nach Kollision mit Pkw ins Krankenhaus

Freiburg (ots)

Eine Fahrradfahrerin musste nach einer Kollision mit einem Pkw am Freitagmittag, 04.06.2021, in Murg ins Krankenhaus. Gegen 15:00 Uhr waren die 22 Jahre alte Frau und ein 62 Jahre alter Autofahrer aus verschiedenen Richtungen an die abknickende Vorfahrtsstraße In der Au/Bahndamm herangefahren. Beide mussten dort die Vorfahrt beachten. Unter den Wartepflichtigen gilt die Regel "rechts vor links". Dies beachtete die Radfahrerin nicht und im Kreuzungsbereich kollidierte sie mit dem ebenfalls einfahrenden Auto. Dabei verletzte sich die Frau leicht. Sie kam zur ambulanten Versorgung in ein Krankenhaus. Es entstand nur geringer Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro.

