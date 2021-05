Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Denzlingen: Zwei haben es gesehen!

Freiburg (ots)

Wie jetzt erst bekannt wurde, kam es am Dienstagnachmittag, 18.05.2021, gegen 16 Uhr, in der Eisenbahnstraße in Denzlingen, zu einer verbalen Streiigkeit zwischen einem Fahrradfahrer und dem Fahrer eines orangenfarbenen LKW.

Offenbar hatte der Lkw seine Wartepflicht auf einer beengten Straße nicht eingehalten und dem entgegenkommenden, 64-jährigen Radfahrer den Vorrang genommen.

Offenbar hatten ein Motorradfahrer und eine Frau mit Kinderwagen den Vorfall beobachtet.

Das Polizeirevier Waldkirch (Tel. 07681-40740) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht diese beiden Zeugen und andere Personen, die weitere Hinweise geben können.

