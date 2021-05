Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: -Rheinfelden- Unbekannte Täter brechen in Vereinsheim in Nollingen ein - Polizeirevier Rheinfelden sucht Zeugen

Freiburg (ots)

In der Nacht von Donnerstag, den 06.05.2021 auf Freitag, den 07.05.2021 sind unbekannte Täter in das Schäferhundevereinsheim in Nollingen eingebrochen. Die Täterschaft hebelte an einem Lagergebäude die Vorhängeschlösser auf und entwendete ein nicht zugelassenes Kleinkraftrad. Anschließend öffneten die Täter gewaltsam die Eingangstüre des Vereinsheims. Dort wurde eine Kaffeemaschine, ein Erste-Hilfe-Koffer, mehrere Kisten Bier und eine Kasse mit einem kleineren Geldbetrag entwendet.

Das Diebesgut hatte insgesamt einen Wert von 1500 Euro.

Das Polizeirevier Rheinfelden hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen und Anwohner, welche verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Schäferhundevereinsheim in Nollingen wahrgenommen haben sollen sich bitte telefonisch melden, Tel: 07623/7404-0

