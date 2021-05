Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Murg: Jugendlicher Fahrradfahrer schwer verletzt - Rettungshubschrauber im Einsatz

Freiburg (ots)

Ein Jugendlicher hat sich bei einem Verkehrsunfall am Dienstagmittag, 04.05.2021, in Murg schwere Verletzungen zugezogen. Der 14-jährige kam mit einem Rettungshubschrauber in eine Freiburger Klinik. Gegen 14:30 Uhr war der Jugendliche mit seinem Pedelec in der Hauptstraße mit einem Pkw kollidiert. Der 63-jährige Pkw-Fahrer hatte die Absicht, aus einem Grundstück auf die Straße zu fahren. Hierzu musste er den Gehweg queren. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem Jugendlichen, der auf dem Gehweg fuhr. Der Junge stürzte über die Motorhaube auf den Asphalt und erlitt dabei trotz eines getragenen Fahrradhelmes schwere Kopfverletzungen. Die Hauptstraße war während des Rettungseinsatzes gesperrt. Die Feuerwehr unterstütze mit zwei Einsatzfahrzeugen. Die Schadenshöhe liegt bei rund 500 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell