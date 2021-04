Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Steinen: Streifvorgang im Begegnungsverkehr - hoher Sachschaden

Freiburg (ots)

Ein Pkw-Fahrer befuhr am Dienstag, 06.04.2021, gegen 07.55 Uhr, die Kreisstraße 6309 von Endenburg kommend in Richtung Kandern. Dabei geriet er mit seinem Pkw wohl zu weit nach links auf die Gegenfahrbahn und es kam zu einem Streifvorgang mit einem entgegenkommenden Pkw. Der Sachschaden an beiden Fahrzeugen beträgt etwa 5.000 Euro.

