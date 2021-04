Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Feuerwehreinsatz

verbranntes Essen

Freiburg (ots)

Am Dienstag, 06.04.2021, gegen 19.28 Uhr, wurden die Feuerwehr und Polizei über eine starke Rauchentwicklung in einem Treppenhaus in der Riesstraße informiert. Vor Ort konnte die Ursache schnell eruiert werden. Ein auf dem Herd unbeaufsichtigtes, verbranntes Essen war für die Rauchentwicklung verantwortlich. Es wurde niemand verletzt. Außer einem verbrannten Essen entstand kein Sachschaden. Die Feuerwehr mit ihren 21 Einsatzkräften konnte zeitnah wieder abrücken.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell