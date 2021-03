Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen: Verkehrskontrolle - Handy in der Hand - Auto ohne Versicherung

Freiburg (ots)

Am Montag, 01.03.2021, war die Fahrt einer Autofahrerin in Bad Säckingen nach einem Handyverstoß beendet. Für ihr Auto bestand kein Versicherungsschutz mehr. Gegen 10:30 Uhr war die 33-jährige angehalten worden, weil sie während der Fahrt ihr Handy in der Hand gehalten hatte. Bei der Überprüfung ihres Autos stellte sich heraus, dass der Versicherungsschutz erloschen war. Die Kennzeichen wurden an Ort und Stelle entstempelt. Die Frau musste ihren Weg zu Fuß fortsetzen.

