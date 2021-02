Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Staufen: Polizeiposten Staufen in die Münstertäler Straße umgezogen

Freiburg (ots)

In der ersten Februarwoche 2021 haben die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Polizeipostens Staufen die neuen Räumlichkeiten in der Münstertäler Straße 4 bezogen. Damit steht der Posten ab Montag, 08.02.2021, an der neuen Adresse für die Bürgerinnen und Bürger zur Verfügung.

Polizeipräsident Franz Semling: "Ich freue mich ganz besonders, dass die Kolleginnen und Kollegen endlich angemessene Diensträume beziehen können. Ich danke allen, die den reibungslosen Umzug ermöglicht haben. Mein ausdrücklicher Dank geht an Herrn Bürgermeister Benitz für seine Unterstützung, an Herrn Vorstandsvorsitzenden Grüninger der Sparkasse Staufen-Breisach, die uns die neuen Räumlichkeiten zur Verfügung gestellt hat, und an das Amt für Vermögen und Bau Freiburg, das für den zügigen Umbau verantwortlich war."

Bürgermeister Michael Benitz: "Ich freue mich sehr, dass der Polizeiposten Staufen nun adäquat im Herzen unserer Stadt untergebracht ist. Dafür haben wir uns unter anderem auch durch die Aufnahme des Gebäudes in das Sanierungsgebiet Schladerer-Kapuzinerhof-Areal sehr engagiert. Herzlichen Dank an unsere Sparkasse Staufen-Breisach und den Landesbetrieb Vermögen und Bau Baden-Württemberg in Freiburg für die gelungene Kooperation."

Vorstandsvorsitzender Michael Grüninger von der Sparkasse Staufen-Breisach: "Diese Lösung passt sehr gut zu unserer Immobilienstrategie, bei der eine weitere Konzentration der Beratung am hiesigen Standort stattfindet. Sowohl die Polizei als auch wir beabsichtigen ein langfristiges Mietverhältnis. Die Gesamtinvestitionskosten in Höhe von rund 500.000 Euro, welche insbesondere in die Gebäudesicherheit und in die Barrierefreiheit investiert wurden, sind beide Partner bewusst eingegangen."

Außer der Adresse ändert sich für die Bürgerinnen und Bürger nichts. Die bisherige Telefonnummer bleibt erhalten. Zu erreichen ist der Polizeiposten Montag bis Freitag von 7.30 bis 12 Uhr sowie von 13 bis 16.30 Uhr unter Tel. 07633 92369-0.

Zum Zuständigkeitsgebiet des Polizeipostens gehören das Münstertal sowie Staufen mit seinen Ortsteilen. Der Posten zählt vier Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und wird von Polizeihauptkommissar Denis Liebenau geleitet.

oec

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell