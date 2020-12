Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schopfheim: Unbekannte überfallen Tankstelle- Kriminalpolizei sucht Zeugen!

Eine Tankstelle überfallen haben zwei unbekannte Männer am 12.12.2020, gegen 21:00 Uhr, in Schopfheim im Lusring. Die zwei Tatverdächtigen konnten den 20- jährigen Tankwart überwältigen, als dieser kurz vor Geschäftsschluss mit Aufräumarbeiten beschäftigt war. Sie stahlen einen vierstelligen Bargeldbetrag aus dem Verkaufsraum und flüchteten zu Fuß. Der Tankwart wurde leicht verletzt. Einer der Täter soll eine blaue Jeans mit einer dunkelblauen Winterjacke und eine Kapuze getragen haben. Der Zweite hatte eine schwarze Winterjacke mit weißen Reflektoren im Schulterbereich an. Die Kriminalpolizei Lörrach bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen im Bereich der Tankstelle gemacht haben oder sonstige Hinweise zu den Tätern geben können, sich unter der Telefonnummer 07621/ 176-0 zu melden.

