Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Endingen a. K.- Körperverletzung und Beleidigung wegen MNS

FreiburgFreiburg (ots)

Am Montag, 7.12.2020, gegen 10.30 Uhr, nahm ein Kunde in der Postfiliale in der Maria-Theresia-Straße in Endingen, seine Mund-Nasen-Bedeckung ab.

Als eine andere Kundin ihn auf die Pflicht, diesen zu tragen, hinwies, entwickelte sich eine zunächst verbale Streitigkeit, in deren Verlauf die Frau von dem Mann beleidigt und letztlich auch geschlagen wurde.

Ein Strafverfahren wegen Körperverletzung und Beleidigung wurden eingeleitet.

