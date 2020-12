Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Emmendingen: Brand einer bewohnten Holzhütte

FreiburgFreiburg (ots)

Am Samstag, 05.12.2020, kam es gegen 22:53 Uhr zu einem Brand einer Hütte "Am Stockert" in Emmendingen. Offenbar hatte ein heißes Ofen- oder Kaminrohr im Bereich einer Wanddurchführung das Feuer verursacht.

Durch einen aufmerksamen Nachbarn wurde das Feuer bereits im frühen Stadium bemerkt und die Feuerwehr verständigt.

Die Freiwillige Feuerwehr Emmendingen kam mit rund 30 Einsatzkräften vor Ort und konnte den Brand sehr schnell löschen. Der Bewohner der Hütte wurde durch den Rettungsdienst vorsorglich zur weiteren Untersuchung ins Kreiskrankenhaus Emmendingen verbracht. Ermittlungen zur genauen Brandursache dauern an.

