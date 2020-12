Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Gottenheim - Kollision zwischen Radfahrer und Fußgänger - Zeugen gesucht

FreiburgFreiburg (ots)

Gottenheim - Am Freitagmittag, den 30.10.2020, kam es auf der Umkircher Straße in Gottenheim in Richtung Umkirch zu einem Zusammenstoß zwischen einem Radfahrer und einem Fußgänger. Der 50-jährige Radfahrer stürzte in Folge des Zusammenstoßes mit einem männlichen Fußgänger, welcher aus einer dreiköpfigen Gruppe unvermittelt auf den Radweg sprang. Hierbei erlitt der Radfahrer eine Schlüsselbeinfraktur. Unter Angaben falscher Personalien entfernte sich der Unfallverursacher von der Unfallörtlichkeit. Der betroffene Fußgänger war nach Angaben des Geschädigten 15 - 17 Jahre alt, ca. 170 cm groß, stämmig und hatte dunkelblonde Haare. Die gleichaltrigen Begleiter konnten wie folgt beschrieben werden. Der erste Begleiter war 180 cm groß, schlank, arabisches / indisches Erscheinungsbild und hatte schwarze längere Haare. Der zweite Begleiter war 190 cm groß, schlank und trug gepflegte kurze Dreadlocks / Rastas mit Perlen.

Es werden Zeugen gesucht, die Angaben zum Sachverhalt oder den Personen machen können. Hinweise bitte an das Polizeirevier Breisach unter der Telefonnummer 07667-91170.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeirevier Breisach

Tel.: 07667 9117-0

E-Mail: breisach.prev@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell