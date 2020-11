Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg- St. Georgen: Auto mit Unfallschaden gesucht- Parkrempler in der Munzinger Straße

FreiburgFreiburg (ots)

Am Freitag, 30.10.2020, kam es gegen 10:00 Uhr vor der Kletterhalle Boulderkitchen in der Munzinger Straße in Freiburg - St. Georgen zu einem Parkrempler. Der Unfallverursacher entfernte sich im Anschluss unerlaubt von der Örtlichkeit, zeigte sich jedoch am Folgetag selber bei der Polizei an. Er teilte mit, dass es sich bei dem durch ihn beschädigten Auto um einen Jaguar, SUV, F-Pace (schwarz) handeln müsste. Der Sachschaden dürfte sich beim beschädigten Jaguar hinten links befinden. Gegebenenfalls sind auch rote Lackantragungen zu erkennen.

Gesucht wird die Besitzerin/ der Besitzer des beschädigten Fahrzeugs. Diese/ Dieser wird gebeten sich bei der Verkehrspolizei Freiburg unter der Rufnummer 0761 882 - 3100 zu melden.

