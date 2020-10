Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Beim Einsteigen anderen Pkw beschädigt

Freiburg (ots)

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

[Neustadt;]

Am 20.10.2020, gegen 15:00 Uhr, kam es in Neustadt auf einem Supermarktparkplatz in der Hebelstraße zu einer Unfallflucht. Ein 83-jähriger Autofahrer beschädigte beim Einsteigen einen neben ihm parkenden Pkw und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Örtlichkeit.

Die Fahrerin des beschädigten Pkw konnte ein Foto des Verursachers machen und dies dem Polizeirevier Titisee-Neustadt zukommen lassen.

Der Sachschaden beträgt circa 400 Euro.

Den 83-jährigen Autofahrer erwartet nun eine Anzeige wegen unerlaubtem Entfernen von der Unfallstelle.

