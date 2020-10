Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Versuchter Einbruch - Alarmanlage ausgelöst - Zeugensuche

Freiburg (ots)

An einer Firma im Kränzliacker löste am Freitag, 09.10.2020, gegen 02.45 Uhr, die Alarmanlage aus. Die sofort angerückten Polizeistreifen entdeckten sodann eine eingeschlagene Fensterscheibe und eine aufgedrückte Schiebetür. Durch das Auslösen der Alarmanlage wurden der oder die Täter jedoch offensichtlich in die Flucht geschlagen und drangen nicht weiter in das Gebäude ein. Der Sachschaden dürfte bei mehreren hundert Euro liegen. Das Polizeirevier Weil am Rhein, Tel. 07621 9797-0, sucht Zeugen, denen verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen waren.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg

Jörg Kiefer

Pressestelle

Telefon: 07621 / 176-351

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de



Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR

Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg

Homepage: http://www.polizei-bw.de/



- Außerhalb der Bürozeiten -

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell