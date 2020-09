Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Pkw-Fahrer übersieht Motorradfahrer beim Rückwärtsfahren

Freiburg (ots)

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

[Gemeinde Feldberg-Altglashütten;]

Am 23.09.2020, gegen 14:45 Uhr, fuhr ein 82-jähriger Autofahrer rückwärts aus seiner Garage raus und übersah hierbei einen zu diesem Zeitpunkt vorbeifahren Motorradfahrer. Die beiden Fahrzeuge kollidierten im Bereich der Kirchgasse leicht miteinander, so dass der Motoradfahrer zu Fall kam und sich hierdurch leicht verletzte. Durch das hinzugerufene DRK wurde der 66-jährige Zweiradfahrer zur ambulanten Erstversorgung in eine nahegelegene Klinik verbracht. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 4.500 Euro.

Weitere Hinweise zum Sachverhalt nimmt das Polizeirevier Titisee-Neustadt unter 07651/93360 entgegen.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

H.P. 07651 9336-0

Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR

Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg

Homepage: http://www.polizei-bw.de/



- Außerhalb der Bürozeiten -

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell