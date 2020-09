Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: St.Blasien: Ungebetene Übernachtungsgäste in Ferienwohnung

Freiburg (ots)

In einer Ferienwohnung in St.Blasien haben es sich unbekannte Übernachtungsgäste am vergangenen Wochenende gemütlich gemacht. Am Montag, 21.09.2020, bemerkte der Eigentümer zerwühlte Kissen und Decken. Auch die Dusche war benutzt worden. Ein Paar Hausschuhe der ungebetenen Feriengäste blieben im Badezimmer zurück. Wie die Personen in die verschlossene Wohnung gelangten, ist noch unklar. Zwei auf ein Kommode bereitgelegte Schlüssel wurden mitgenommen.

