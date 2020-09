Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Grenzach-Wyhlen/ Wyhlen: Blitzschlag verursacht Brand an Funkmasthäuschen

Freiburg (ots)

Mit 5 Fahrzeugen und 25 Mann rückte am Mittwochabend, 16.09.2020, gegen 18.50 Uhr, die Feuerwehr Grenzach-Wyhlen in die Straße "Am Schacht" aus. Grund war ein brennendes Betriebshäuschen eines Funkmastes, welches durch einen Blitzeinschlag in Brand geraten war. Die Feuerwehr konnte das Feuer nach kurzer Zeit löschen und der Bereich um das Betriebshäuschen wurde abgesperrt.

