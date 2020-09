POL-FR: Lkrs. Breisgau-Hochschwarzwald/ Münstertal: Ermittlungen im Zusammenhang mit Einbruch in Schule führen zu weiterer Täterermittlung

Polizeipräsidium Freiburg

Wie die weiteren Ermittlungen des Polizeipostens Staufen nach Festnahme zweier Tatverdächtiger ergaben, sind diese mutmaßlich auch für die Einbrüche in Bergwerke im Münstertal verantwortlich. Es handelt sich hierbei um einen 15- und einen 16jährigen Jugendlichen deutscher Staatsangehörigkeit, die bislang polizeilich noch nicht in Erscheinung traten. Während einer anschließenden Durchsuchung, konnte bei einem der Jugendlichen zudem Diebesgut von einem kurz zuvor begangenen Baustellen-Einbruch im Münstertal vom 24.08.2020 aufgefunden werden, weshalb dieser Einbruch ebenfalls den beiden Jugendlichen zugeordnet werden konnte. Auf den Handies der Jugendlichen befanden sich Fotos, welche augenscheinlich im Bergwerkstollen gefertigt wurden, welche die dort entwendeten Grubenlampen zeigten. Das Diebesgut wie Grubenlampen und Kristalle konnte bei einem der beiden sichergestellt werden.

Die Taten wurden eingeräumt.

- Meldung vom 25.08.2020 -

Einbruch in Schule - zwei Tatverdächtige festgenommen

Münstertal - In der Nacht von Montag auf Dienstag, 24./25.08.2020, gegen 01.00 Uhr, wurde die Polizei von einem aufmerksamen Passanten auf einen möglichen Einbruch aufmerksam gemacht. Dieser hatte Taschenlampenschein in der Abt-Columban-Schule wahrgenommen.

Die Schule wurde durch Einsatzkräfte der Polizeireviere Müllheim und Freiburg-Süd angefahren und umstellt. Bei der sich anschließenden Durchsuchung des Schulgebäudes konnten zwei Jugendliche in den Computerräumlichkeiten der Schule festgenommen werden. Sie waren gerade dabei, die Hardware aus mehreren PCs auszubauen, Teile der Beute waren bereits verpackt und lagen zum Abtransport bereit.

Die beiden 15- und 16-Jährigen hatten nach derzeitigem Ermittlungsstand zuvor ein Fenster im Dach der Aula aufgehebelt. Anschließend seilten sie sich mittels mitgebrachter Kletterausrüstung an einem zuvor im Dachbereich befestigten Kletterseil in die Aula ab. Die genaue Schadenshöhe kann noch nicht beziffert werden. Der Polizeiposten Staufen hat die Ermittlungen aufgenommen.

- Erstmeldung vom 10.08.2020 -

- Einbrüche in Bergwerke - Zeugen gesucht -

Bereits im Juli diesen Jahres kam es im Bereich Münstertal zu drei Vorfällen im Zusammenhang mit verbotenen Grabungen bzw. Einbrüchen in Bergwerke. Bislang bekannt wurden zwei Einbrüche, zum einen am 15.07.2020 in das Besucherbergwerk Teufelsgrund, sowie am 27.07.2020 in den sogenannten Wilhelmsstollen. Letzterer befindet sich nur ca. 200 m vom Besucherbergwerk entfernt. Hierbei wurden in einem Fall Mineralien und Inventargegenstände gestohlen, im anderen Fall konnte noch kein Diebesgut festgestellt werden. Allerdings entstand in beiden Fällen erheblicher Sachschaden.

Weiterhin kam es am 05.07.2020 zu einem Vorfall im Waldgebiet "Stinkelache/Maisstollen". Hier wurden durch einen Passanten mehrere Personen beobachtet, welche sich zum Teil mit schwerem Gerät Zugang zu einem stillgelegten Stollen verschafft haben. Die Personen sollen hierbei auf Mineraliensuche gewesen sein. In diesem Fall kommen mehrere Verstöße in Betracht, da es sich bei der Tatörtlichkeit um ein Grabungsschutzgebiet handelt.

