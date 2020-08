Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden-Niedereichsel: Auto kommt von der Fahrbahn ab - Totalschaden

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 20.08.20, gegen 23.35 Uhr, fuhr ein BMW-Fahrer auf der L139 von Niedereichsel in Richtung Obereichsel. Im Bereich einer Kurve kam er von der Fahrbahn ab und wurde in einem Graben abrupt gestoppt. Bei dem Unfall wurde ein Leitpfosten beschädigt und am BMW entstand vermutlich Totalschaden in Höhe von etwa 25.000 Euro. Bei der Unfallaufnahme konnte bei dem Fahrer Alkohol festgestellt werden, weshalb er eine Blutentnahme über sich ergehen lassen musste. Weiterhin wurde der Führerschein beschlagnahmt. Das Auto wurde abgeschleppt.

