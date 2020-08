Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg: Zwei mutmaßliche Drogenhändler festgenommen - Drogen und Waffen sichergestellt

Freiburg (ots)

Zwei mutmaßliche Drogenhändler festgenommen hat die Polizei am 30.07.2020 in Freiburg. In der Wohnung eines Beschuldigten stellten die Rauschgiftfahnder eine nicht geringe Menge Betäubungsmittel, darunter mehr als 700 Gramm Marihuana, sowie umfangreiches Beweismaterial sicher. Gefunden wurden auch Waffen, unter anderem ein Elektroschockgerät, eine Schreckschusswaffe und Teleskopschlagstöcke.

Bei der Wohnungsdurchsuchung kam auch ein Drogenspürhund der Hundeführerstaffel des Polizeipräsidiums Freiburg zum Einsatz. Die zwei 35- und 21-jährigen Beschuldigten befinden sich auf Antrag der Staatsanwaltschaft Freiburg in Untersuchungshaft.

oec

Medienrückfragen bitte an:

Özkan Cira

Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Telefon: 0761 882 1018

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de



Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR

Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg

Homepage: http://www.polizei-bw.de/



- Außerhalb der Bürozeiten -

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell