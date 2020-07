Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weisweil: Heckenbrand greift auf Wohnhaus über

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 23.07.2020, um 16.20 Uhr, wurden die Feuerwehren von Weisweil und Kenzingen zu einem Brandgeschehen in den Rosenweg gerufen. Dort war eine Thujahecke in Brand geraten und hatte auf den Dachstuhl eines angrenzenden Wohnhauses übergegriffen. Das Feuer griff noch zusätzlich auf eine Gartenhütte über, die durch das Feuer komplett ausbrannte.

Der grob geschätzte Brandschaden liegt nach derzeitigem Kenntnisstand im hohen fünfstelligen Bereich. Die Feuerwehren von Weisweil und Kenzingen waren mit insgesamt 7 Fahrzeugen und 38 Mann im Einsatz. Der Brand wurde polizeilich aufgenommen; die weiteren Ermittlungen bezüglich der Brandursache werden durch den Polizeiposten Kenzingen geführt.

RE

