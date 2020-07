Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Pkw aufgebrochen - Sportasche und drei Rollkoffer gestohlen

Freiburg (ots)

In der Nacht zum Sonntag, 12.07.2020, wurde ein in Weil am Rhein vor dem Rheincenter geparkter Pkw aufgebrochen. Am Pkw wurde die Heckscheibe eingeschlagen und daraus drei schwarze Rollkoffer und eine schwarze Sporttasche gestohlen. Die Tatzeit lag zwischen 21:00 Uhr und 02:00 Uhr. Die Polizei nimmt unter der Telefonnummer 07621 176-0 sachdienliche Hinweise entgegen.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Mathias Albicker

Telefon: 07741 8316-201

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de



Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR

Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg

Homepage: http://www.polizei-bw.de/



- Außerhalb der Bürozeiten -

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell