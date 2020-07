Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg: Exhibitionist am Dreisamufer - Polizei bittet um Hinweise!

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, 01.07.2020, ist ein Exhibitionist am Dreisamufer in Freiburg aufgetreten. Gegen 13:45 Uhr hatte sich der Unbekannte mit einem Fahrrad einer 23 Jahre alten Frau genähert, die sich zwischen der Ochsenbrücke und der Brücke der Güterbahnlinie am nördlichen Ufer sonnte. Der Mann entledigte sich seiner Kleidung und vollzog exhibitionistische Handlungen. Als die Frau den Mann ansprach, zog er sich wieder an und fuhr mit dem Fahrrad davon. Der Tatverdächtige wird wie folgt beschrieben: ca. 180 cm groß, ca. 25 Jahre alt, mitteleuropäische Erscheinung, braune lockige Haare, die an den Seiten kurz rasiert waren. Er trug ein schwarzes T-Shirt sowie schwarze Shorts und hatte ein Herrenfahrrad dabei, das vermutlich auch schwarz war. Die Kriminalpolizei bittet Zeugen und Personen, die Hinweise zu dem Tatverdächtigen geben können, sich unter der Telefonnummer 0761/882-2880 zu melden.

