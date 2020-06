Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schopfheim: Motorrad beschädigt - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Sein BMW-Motorrad stellte am Montag, 29.06.2020 gegen 17.40 Uhr ein Mann in der Alten Wehrer Straße gegenüber einer Arztpraxis ab. Als er gegen 19.10 Uhr zu seinem Motorrad zurückkam, war dieses beschädigt. Ein unbekannter Fahrzeugführer muss das am Fahrbahnrand abgestellte Motorrad touchiert haben, wodurch dieses auf den angrenzenden Gehweg umkippte. Vermutlich wurde die Maschine vom Verursacher wieder aufgestellt, der sich anschließend entfernte, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern. Das Polizeirevier Schopfheim (07622/666980) sucht Zeugen, die Angaben zum Verursacher machen können.

