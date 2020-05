Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Motorradfahrer bei Auffahrunfall verletzt

Freiburg (ots)

Bei einem Auffahrunfall wurde am Mittwoch, 20.05.2020, ein Motorradfahrer in Lörrach verletzt. Gegen 12:20 Uhr hatte der 44-jährige Aprilia-Fahrer in der Brombacher Straße angehalten, um einem abbiegenden Pkw das Weiterfahren zu ermöglichen. Eine 75-jährige Porsche-Fahrerin erkannte dies zu spät und fuhr dem Motorrad auf. Dabei wurde der Motorradfahrer verletzt. Der Rettungsdienst war an der Unfallstelle und kümmerte sich um den Verletzten. Am Motorrad dürfte Totalschaden entstanden sein. Der Sachschaden liegt weit über 10000 Euro.

