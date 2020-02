Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Ihringen: Unfall endet in Rebanlage - Mutmaßlicher Verursacher flüchtig

Zeugenaufruf

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 27.02.2020 fuhr eine Pkw-Fahrerin von Ihringen nach Wasenweiler, als ihr vor dem Abzweig ins Liliental gegen 13:45 Uhr ein Auto entgegenkam, das teilweise auf ihrer Fahrspur fuhr. Die 22-jährige Geschädigte lenkte, um die Kollision zu verhindern, nach rechts und kam auf den Grünstreifen. Das Auto geriet schließlich ins Schleudern und kollidierte mit einer Rebanlage. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurde die Fahrerin dabei verletzt.

Das mutmaßlich unfallverursachende Auto entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Es soll sich dabei um einen roten Citroen mit französischer Zulassung handeln. Am Wagen der Geschädigten entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 1.000 Euro. Die Schadenshöhe an der Rebanlage wird noch ermittelt. Zeugen werden gebeten, sich bei dem Polizeirevier Breisach unter der Rufnummer 07667 91170 zu melden.

