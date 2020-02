Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Wildpinkler erwischt

Freiburg (ots)

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

Lenzkirch und Titisee-Neustadt

Am Donnerstagabend, 20.02.20 konnten Polizeibeamte innerhalb kurzer Zeit einen Wildpinkler in Neustadt und einen in Lenzkirch auf frischer Tat ertappen. In Neustadt urinierte gegen 22:00 Uhr ein 23-Jähriger an ein Gebäude in der Wilhelm-Stahl-Straße und wurde dabei von der Polizei erwischt. Dieselben Beamten ertappten dann etwa 30 Minuten später einen 32-jährigen Wildpinkler in Lenzkirch, der an das Kirchengebäude urinierte. Beide Männer gelangen bei der jeweiligen Gemeinde zur Anzeige.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Telefon: 0761 / 882-0

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de



Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR

Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg

Homepage: http://www.polizei-bw.de/



- Außerhalb der Bürozeiten -

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell