POL-FR: Herbolzheim: Einbruch in Bäckereifiliale in der Hauptstraße

Am Sonntag, 09.02.2020, gegen 23:40 Uhr, wurde in eine Bäckerei in der Hauptstraße in Herbolzheim eingebrochen. Die Täter kamen über ein aufgehebeltes Fenster in den Innenraum. Angaben zum Diebesgut können bislang nicht gemacht werden. Hinweise nimmt das Polizeirevier Emmendingen, Tel.07641/582-0, entgegen.

