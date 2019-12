Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Taxifahrer angegriffen und leicht verletzt

Am Donnerstag, 26.12.19, gegen 23 Uhr, kam es am Hauptbahnhof zu einer Körperverletzung. Ein 27-jähriger Mann soll sich hier in ein bereits besetztes Taxi gesetzt haben und trotz fehlenden Bargeldes eine Fahrt verlangt haben. Nach dem Verweis aus dem Taxi soll der Mann dann den Taxifahrer mit der Faust geschlagen haben. Durch einen weiteren Zeugen konnte der Mann überwältigt und bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden. Hierbei wurde auch der Zeuge leicht verletzt. Der Mann wurde in Gewahrsam genommen. Das Polizeirevier Lörrach ermittelt wegen Körperverletzung.

