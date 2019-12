Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Ethanolofen fängt Feuer - Feuerwehreinsatz

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 26.12.19, gegen 20.45 Uhr, wurde ein Brand aus einem Mehrfamilienhaus im Helene-Zapf-Weg gemeldet. Hier hatte sich aus nicht bekannter Ursache ein Feuer in einem Ethanolofen ausgebreitet. Durch eine Anwohnerin wurde mittels Decken versucht den Brand zu löschen. Durch die Feuerwehr konnte letztlich ein weiteres Übergreifen des Feuers auf das Gebäude verhindert werden. Es entstand geringer Sachschaden an einer Wand und dem Ofen. Personen wurde nicht verletzt. Die etwa 20 Bewohner des Hauses konnten nach dem Einsatz in ihre Wohnungen zurückkehren.

