Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Görwihl: Leichtverletzter bei Verkehrsunfall

Freiburg (ots)

Ein Leichtverletzter war bei einem Verkehrsunfall am Dienstag, 10.12.2019, auf der L 153 zwischen Görwihl und Strittmatt zu beklagen. Gegen 09:30 Uhr war es an der Einmündung in Richtung Hartschwand zur Kollision zweier Autos gekommen. Eine 35 Jahre alte Frau bog mit ihrem Opel von der Landstraße nach links ab. Sie schnitt den Einmündungsbereich und prallte mit einem dort wartenden Mitsubishi zusammen. Dessen 41 Jahre alte Fahrer erlitt leichte Verletzungen und kam ins Krankenhaus, das er noch im Tagesverlauf wieder verlassen konnte. Der entstandene Sachschaden liegt bei rund 10000 Euro.

