Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg-Herdern: Unbekannte stehlen Roller und zünden ihn auf Schulgelände an - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

STADTKREIS FREIBURG

Unbekannte stahlen am Donnerstagabend (10. Oktober) in der Beurbarungsstraße ein verschlossenes Kleinkraftrad (Roller der Marke Honda), verbrachten es auf einen in der Nähe liegenden Schulhof in der Lortzingstraße und setzten es in Brand. Das Zweirad brannte völlig aus, wodurch Schaden in Höhe von etwa 1000 Euro entstand. Der brennende Roller wurde kurz nach 21.30 Uhr bemerkt. Die Polizei ermittelt. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst unter Telefon 0761/882-5777 in Verbindung zu setzen.

