Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Wehr: Scheibe an der Zelgschule eingeworfen - Polizei bittet um Hinweise!

Freiburg (ots)

Am Freitagabend, 14.09.2019, dürfte ein Unbekannter eine Scheibe an der Zelgschule in Wehr mit einer Flasche eingeworfen haben. Eine Streife stellte kurz nach Mitternacht dort Unrat fest, darunter auch leere Flaschen. Eine dieser Flaschen wurde auch gegen die Verglasung im ersten Obergeschoss geworfen, so dass dort eine Scheibe zu Bruch ging. Der entstandene Sachschaden dürfte bei rund 500 Euro liegen. Wer Hinweise zu den Personen geben kann, die sich auf dem Schulgelände am Freitagabend aufgehalten haben, soll sich bitte mit dem Polizeirevier Bad Säckingen, Tel. 07761 934-0, in Verbindung setzen.

