POL-FR: Polizei warnt vor Falschgeld

Am Samstagmittag (01.06.2019) betrat ein südländisch aussehender, ca. 25 Jahre alter Mann eine Bäckereifiliale in der Hauptstraße in Weil am Rhein und bezahlte eine Flasche Wasser mit einem 50-Euro Schein. Wenige Minuten später wollte offensichtlich ein Komplize des ersten Mannes ebenfalls ein Getränk mit einem 50-Euro Schein erwerben. Hierbei fiel der Kassiererin auf, dass der Geldschein gefälscht ist. Nach einer Überprüfung konnte festgestellt werden, dass auch der erste Geldschein gefälscht war. Beide Personen sprachen kein Deutsch. Die Polizei warnt eindringlich - insbesondere Personen, welche im Einzelhandel tätig sind - vor gefälschten Geldscheinen. Bei Erkennen einer Fälschung eines Geldscheines wird darum gebeten umgehend die Polizei zu informieren.

