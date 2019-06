Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Grenzach-Wyhlen, Grenzach: Unfallflucht auf Parkplatz

Freiburg (ots)

Landkreis Lörrach - Grenzach

Die 29-jährige Fahrerin eines Audi A3 hatte ihren Pkw am vergangenen Freitag bereits sehr früh am Morgen auf dem Parkplatz eines großen Lebensmittelmarktes Im Gleusen in Grenzach geparkt. Als sie gegen 15.30 Uhr zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, stellte sie hinten links an ihrem Fahrzeug eine Beschädigung fest. Augenscheinlich wurde ihr Auto durch einen anderen Verkehrsteilnehmer beschädigt, welcher sich im Anschluss von der Unfallstelle entfernt hatte ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern.

Zeugen des Unfalls werden gebeten sich beim Polizeirevier Rheinfelden unter der Rufnummer 07623 7404-0 zu melden.

Stand: 01.06.2019, 11.30 Uhr

WO/RRl FLZ/Hug

