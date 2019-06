Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schopfheim: Verkehrsunfall - Motorradfahrer kollidiert mit Fahrradfahrer

Freiburg (ots)

LANDKREIS LÖRRACH - Schopfheim

Am Freitagmittag, gegen 11:30 Uhr, kam es auf der K6352 kurz nach Kürnberg zu einem Verkehrsunfall. Ein in einer Gruppe fahrender Motorradfahrer kam in einer Kurve talabwärts zu Fall und schlitterte infolgedessen auf die Gegenfahrbahn. Dort kollidierte er zunächst mit einem bergaufwärts fahrenden Radfahrer und anschließend mit der Leitplanke.

Beide Personen zogen sich durch den Unfall schwere Verletzungen zu. Der Motorradfahrer musste mittels Helikopter und der Radfahrer mit dem Rettungswagen in die Klinik verbracht werden.

Beide Fahrzeuge sowie die Leitplanke wurden durch das Unfallgeschehen beschädigt.

Stand: 01.06.2019, 11.14 Uhr

RS/mu FLZ/Hug

Medienrückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Telefon: 0761 / 882-0

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell