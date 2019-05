Polizei Gütersloh

POL-GT: Graffiti-Sprayer unterwegs - Zeugen gesucht

Gütersloh (ots)

Werther (CK) - Am letzten April-Wochenende (27.-29.04.) waren Graffiti-Sprayer im Innenstadtbereich unterwegs und begingen hier zahlreiche Sachbeschädigungen.

An der Baustelle am Busbahnhof beschmierten die Täter zwei Bauwagen und eine Reihe von Absperrbaken und -gittern mit TAGs in schwarzer Farbe.

Auf einem der Bauwagen war ein großflächiges buntes Bild aufgesprüht worden.

Die Polizei sucht Zeugen und fragt: Wer kann Angaben zu diesen Graffiti-Sprayereien machen? Wer kann Hinweise auf die Täter geben oder hat am letzten April-Wochenende verdächtige Beobachtungen gemacht?

Hinweise nimmt die Polizei in Halle unter der Telefonnummer 05201 8156-0 entgegen.

