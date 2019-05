Polizei Gütersloh

POL-GT: Einbrecher kamen durch auf Kipp stehende Terrassentür

Gütersloh (ots)

Rheda-Wiedenbrück (CK) - In der Nacht zu Montag (06.05.) drangen in die Wohnung eines Hauses an der Gütersloher Straße ein, nachdem sie durch Durchgreifen durch die auf Kipp stehende Terrassentür den zweiten Fensterflügel öffnen konnten. Aus den Innenräumen stahlen die Diebe eine Geldbörse mit Bargeld und persönlichen Papieren. Anschließend flüchteten sie in unbekannte Richtung.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer kann Hinweise zu diesem Einbruch geben?

Angabe dazu nimmt die Polizei in Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizei Gütersloh

Pressestelle Polizei Gütersloh

Telefon: 05241 869 0

E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de

Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/

Twitter: https://twitter.com/polizei_nw_gt

Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell