POL-FR: Emmendingen: Unfallflucht auf dem Parkdeck - Polizei sucht Zeugen (ZEUGENAUFRUF)

Am Freitagabend (31.05.2019), gegen 18:00 Uhr, kam es in Emmendingen, in der Auffahrt zum Parkdeck des Einkaufmarktes "Kaufland" zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden. Nach den bisherigen Unfallermittlungen der Polizei wollte eine 52-jährige Autofahrerin mit ihrem grauen Renault Kangoo auf das Parkdeck des Marktes auffahren, als ihr vom Parkdeck unerwartet ein anderer Pkw auf ihrer Spur entgegen kam. Beim Ausweichen nach rechts kollidierte sie mit der Mauer der Auffahrt. An ihrem Pkw entstand ein Schaden von ca. 4.000,- Euro. Der andere, entgegenkommende Pkw setzte seine Fahrt fort, ohne anzuhalten.

Bei dem unfallflüchtigen Kraftfahrzeug konnte keine Kennzeichen abgelesen werden. Es soll sich um einen großen, weißen Pkw handeln, der unbeschädigt blieb und von einer jüngeren Frau gefahren wurde.

Hinweise bitte unter Telefon 07641/582-0 an die Polizei in Emmendingen.

Stand: 01.06.2019, 12.30 Uhr

