Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 240219-183: Wohnungseinbruch - Täter wurden gefilmt

Wipperfürth (ots)

In dem kurzen Tatzeitraum zwischen 19 Uhr und 19:15 Uhr sind Kriminelle am Samstag (23.Febraur) in ein Einfamilienhaus im Leuchtenbirkener Weg eingebrochen.

Die Täter verschafften sich durch die aufgehebelte Terrassentür gewaltsam Zugang zum Haus. Sie suchten im Haus nach Wertgegenständen und stahlen Bargeld.

Die Videoüberwachung im Haus zeichnete zwei männliche Personen auf, die um 19 Uhr in das Haus eindrangen und um 19:15 Uhr das Grundstück wieder verließen.

Täterbeschreibung: 1. Person: männlich, schlank, Kappe, Daunenjacke, Jeans 2. Person: männlich, normale Statur, Kurzmantel, Mütze, Jeans

Hinweise zu verdächtigen Personen, Kennzeichen oder Fahrzeugen bitte zu jeder Zeit an die Polizei unter dem kostenfreien Notruf 110.

