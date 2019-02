Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 240219-182: Nächtlicher Einbruchsversuch schlug fehl

Radevormwald (ots)

In der Nacht zu Sonntag (24.Februar) haben Unbekannte versucht, in ein Einfamilienhaus im Paul-Wellershaus-Weg einzubrechen.

Um kurz nach Mitternacht schaltete ein 17-jährigem Bewohner des Hauses das Licht im Erdgeschoss ein. Seine Katze maunzte und sah auffällig in Richtung Haustür. Als der 17-Jährige dem Blick der Katze folgte, erkannte er plötzlich zwei dunkel gekleidete Personen, die an der Haustür hantierten. Die Personen flüchteten sofort. Die Polizei stellte später Hebelspuren an der Eingangstür fest.

Hinweise zu verdächtigen Personen, Kennzeichen oder Fahrzeugen bitte zu jeder Zeit an die Polizei unter dem kostenfreien Notruf 110.

