Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 220219-0179: Wohnungseinbruch in Dieringhausen

Gummersbach (ots)

Eine Wohnung in einem Wohn- und Geschäftshaus an der Dieringhauser Straße haben Unbekannte am Donnerstag aufgebrochen. Die Einbrecher hatten vom Treppenhaus aus das Schloss der Wohnungstüre in der zweiten Etage des Hauses aufgebrochen. Mit einem Handy, einem Tablet-PC und Modeschmuck als Beute konnten sie unerkannt entkommen. Die Tatzeit lag zwischen 06.00 und 15.40 Uhr - Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Gummersbach unter der Rufnummer 02261 81990 entgegen. Einbrecher benötigen nur wenige Minuten für einen Einbruch. Verlieren Sie daher keine Zeit, wenn Sie verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Ihrem Wohnumfeld bemerken und verständigen Sie umgehend die Polizei unter der kostenfreien Notrufnummer 110.

