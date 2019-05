Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Kleines Wiesental

Wies: Größerer Diebstahl aus Dorfladen - Ermittlungen führen zur Festnahme von Tatverdächtigen

Freiburg (ots)

Von Montag auf Dienstag wurden aus dem Dorfladen in Wies Lebensmittel im Wert von mehreren hundert Euro entwendet. Die ersten Ermittlungen ergaben im Laufe des Dienstags einen dringenden Tatverdacht gegen drei Personen aus dem kleinen Wiesental, die mittels eines zuvor entwendeten Schlüssels in den Laden eindrangen. Bei der Durchsuchung einer Wohnung konnte umfangreiches Diebesgut aufgefunden werden. In der Wohnung befanden sich zwei Männer und eine Jugendliche. Ein 39jähriger Mann wurde per Haftbefehl gesucht und in eine Vollzugsanstalt eingeliefert. Ein 23jähriger Mann wird im Laufe des Mittwochs auf Antrag der Staatsanwaltschaft Waldshut-Tiengen dem Haftrichter vorgeführt. Die Jugendliche wurde an die Eltern überstellt. Die Ermittlungen des Polizeireviers Schopfheim dauern an.

