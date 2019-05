Polizeipräsidium Freiburg

Die Autobahn ermittelt gegen den Fahrer eines blauen Chevrolet Nubira mit deutscher Zulassung (KL-).

Am Dienstag, 29.05.2019, um 06:39 Uhr meldete sich ein Verkehrsteilnehmer über Notruf 110. Er beschrieb einen Autofahrer, der mit gefährlichen Fahrmanövern auf der Autobahn unterwegs sei. Das Auto sei an der Anschlussstelle Teningen auf die A5 in Richtung Basel aufgefahren. Es habe in gefährlicher Weise die Fahrstreifen gewechselt, andere Fahrzeuge ausgebremst und rechts überholt.

Wer hat das Geschehen beobachtet oder wurde dabei gefährdet? Die Verkehrspolizei Freiburg nimmt Hinweise entgegen (Tel. 0761 882-3100).

