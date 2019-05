Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bernau/ Oberlehen. Kerzenkasse in Kapelle aufgebrochen - Zeugensuche

In der Kapelle in Oberlehen wurde am Montag, 27.05.2019 zwischen 08.00 Uhr und 18.00 Uhr die Kasse, in welches das Kleingeld für die Kerzen eingeworfen wird, aufgebrochen. Es befanden sich vermutlich nur wenige Euro darin. Der Polizeiposten St. Blasien (07672/922280) bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich mit ihnen in Verbindung zu setzen.

