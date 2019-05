Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Radfahrer bei Unfall schwer verletzt

Freiburg (ots)

Am Dienstag, gegen 06.45 Uhr, kam es in der Kirchstraße zu einem Verkehrsunfall. Ein 45jähriger Radfahrer befuhr die Lettengasse und stieß an der Einmündung Kirchstraße mit einem von rechts kommenden, vorfahrtsberechtigten Opel zusammen. Hierbei zog sich der Radfahrer vermutlich mehrere Knochenbrüche zu. Ein getragener Fahrradhelm verhinderte offensichtlich schlimmere Verletzungen im Kopfbereich. Der Radler wurde mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus verbracht.

